Conte al Napoli: Gli avvocati hanno Iniziato la Revisione dei Contratti

Fabrizio Romano rivela che gli avvocati stanno lavorando alla revisione dei contratti per portare Antonio Conte al Napoli a cifre record per il club.

Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, gli avvocati del club partenopeo e l’entourage del tecnico leccese hanno iniziato oggi la revisione dei contratti per definire l’accordo che porterà Conte sulla panchina azzurra.

“Si continua a lavorare per Antonio Conte al Napoli, è sempre più vicino. Gli avvocati del Napoli e l’entourage di Conte hanno iniziato oggi la revisione dei contratti“, ha scritto Romano su X (ex Twitter).

L’esperto di mercato ha confermato che la durata del contratto sarà fino al giugno 2027, ma restano ancora alcuni punti da discutere e risolvere, tra cui i diritti di immagine. Tuttavia, le parti continueranno a lavorare nei prossimi giorni per arrivare alla chiusura definitiva e alle firme.

Nel frattempo, Conte ha già deciso il suo staff e ora si attende solo l’ok dai legali per l’ufficialità dell’operazione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di andare fino in fondo, offrendo all’ex allenatore di Juventus e Inter cifre da record per il Napoli.

“Sono cifre da record per il Napoli, sono quasi 8 milioni bonus compresi, significa un percorso d’ambizione importante e diverso rispetto al passato“, ha sottolineato Fabrizio Romano sui social.

L’ingaggio stellare offerto a Conte rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del Napoli, desideroso di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo dopo la delusione dell’ultima stagione.

La scelta di puntare su un tecnico vincente e carismatico come l’ex CT della Nazionale italiana dimostra la volontà del presidente De Laurentiis di intraprendere un percorso di rinnovamento e di ambizione, al fine di regalare ai tifosi partenopei nuove gioie sportive.

Con la revisione dei contratti in corso e le cifre record messe sul piatto, l’arrivo di Antonio Conte al Napoli sembra essere sempre più vicino. Una volta definiti gli ultimi dettagli, il club azzurro potrà finalmente annunciare il nuovo corso tecnico e iniziare a programmare la prossima stagione con rinnovate ambizioni.

🔵🇮🇹 Napoli lawyers and Antonio Conte’s camp started reviewing all contracts today.

Deal until June 2027, confirmed.

Several points on structure of the deal being discussed, meanwhile Conte has decided his staff members.

Nothing will be signed today, more to follow this week. pic.twitter.com/26q9zZOvgd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2024