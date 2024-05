Conte -Napoli, De Laurentiis entro il 2 Giugno vuole concludere. Presentazione in Grande Stile -REPUBBLICA

De Laurentiis vuole chiudere l’accordo con Antonio Conte per la panchina del Napoli entro il 2 giugno, per poi organizzare la presentazione in grande stile.

L’edizione online di Repubblica si sofferma sulla trattativa fra Antonio Conte e il Napoli per la panchina azzurra, rivelando l’obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis di chiudere l’accordo entro il 2 giugno per poi organizzare la presentazione del tecnico leccese in grande stile.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’accordo economico sarebbe stato già trovato sulla base di un triennale da 7 milioni di euro a stagione, più 1 milione di bonus in caso di vittoria del campionato. Un ingaggio da top player per un allenatore che De Laurentiis considera la scelta ideale per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La volontà del patron azzurro è quella di definire tutti i dettagli dell’operazione entro il 2 giugno, data entro la quale si dovrebbe arrivare all’annuncio ufficiale dell’approdo di Conte sulla panchina partenopea. Un appuntamento che De Laurentiis vuole celebrare in grande stile, con una presentazione all’altezza del prestigio dell’allenatore e delle ambizioni del club.

L’arrivo di Conte a Napoli rappresenterebbe un colpo di grande spessore per il club azzurro, che si assicurerebbe un tecnico vincente e carismatico, in grado di guidare la squadra verso nuovi traguardi e di riaccendere l’entusiasmo di una piazza esigente come quella partenopea.

Con l’accordo economico ormai raggiunto e l’obiettivo di chiudere l’operazione entro il 2 giugno, la trattativa sembra essere entrata nella fase conclusiva. De Laurentiis vuole regalare ai tifosi del Napoli un grande colpo di mercato, capace di rilanciare le ambizioni della squadra e di riportare l’entusiasmo in città dopo una stagione deludente.

La presentazione in grande stile di Antonio Conte potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo ciclo per il Napoli, pronto a ripartire con un allenatore di caratura internazionale e con l’obiettivo di tornare protagonista in Italia e in Europa.