Conte-Napoli, l’annuncio di Maradona jr: “Siamo alla stesura dei contratti”

Come rivelato da Diego Junior, l’arrivo di Conte al Napoli sarebbe ormai definito: la trattativa sarebbe giunta agli ultimi dettagli.

Nell’ambito della frenetica trattativa tra il Napoli e Antonio Conte per il possibile approdo del celebre allenatore sulla panchina partenopea, Diego Maradona Junior ha offerto nuovi dettagli su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto rivelato da Maradona Jr, la trattativa sarebbe giunta agli ultimi dettagli, con la fase di stesura dei contratti in procinto di concludersi.

In un’intervista esclusiva, il figlio del celebre Pibe de Oro ha espresso fiducia nel successo della trattativa, nonostante le complessità che caratterizzano le trattative con il Napoli. Maradona Jr ha sottolineato l’importanza di non trascurare alcun dettaglio, ma ha anche evidenziato il potenziale benefico che l’arrivo di Conte potrebbe portare alla squadra. Secondo lui, Conte è un allenatore di alto livello che potrebbe dare una svolta positiva al Napoli.

Inoltre, Maradona Jr ha speculato sul possibile impatto che l’approdo di Conte avrebbe sulla formazione e sul mercato del Napoli. Ha suggerito che il Napoli potrebbe adottare il 3-5-2 sotto la guida di Conte, il che richiederebbe adeguamenti significativi nella rosa della squadra.

“La trattativa è più viva che mai, siamo ai dettagli, alla stesura dei contratti che non sono facili col Napoli. La società non deve andare allo sbaraglio, ma Conte è un allenatore bravo, di livello alto ed al Napoli può fare solo del bene. Spero firmi presto per cominciare questa mini rivoluzione perché se giocherà col 3-5-2 ci sarà molto da fare sul mercato perché la rosa del Napoli non è fatta per questo modulo”.

Diego Junior ha aggiunto: “Coi calciatori del Napoli non ho ancora parlato della possibilità Conte, ma so che i giocatori forti vogliono essere allenati da allenatori forti e quindi saranno contenti. Mi fa piacere sentire che Conte voglia trattenere Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Lobotka, il Napoli deve ripartire da questi tre calciatori”.

Infine, riguardo al futuro di Osimhen, Maradona Jr ha suggerito che il destino del giocatore sembra ormai segnato da diversi mesi, con molte squadre interessate al suo talento, non solo in Inghilterra ma anche in altre parti del mondo, incluso il Medio Oriente:

“Osimhen? Il suo destino è scritto da diversi mesi, ha fatto il professionista fino all’ultimo a Napoli però il ragazzo è proiettato ad altre società. Su di lui ci sono diverse squadre, ma non solo in Inghilterra. Non mi meraviglia nemmeno che dall’Arabia lo abbiano contattato”.