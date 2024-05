Conte blinda il quartetto chiave del Napoli: I nomi

Antonio Conte, vicino ad accettare l’incarico al Napoli, ha posto il veto sulla cessione di quattro calciatori chiave della rosa attuale.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Antonio Conte, ormai vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli, ha già indicato ad Aurelio De Laurentiis i nomi di quattro calciatori chiave su cui non intende transigere in vista della prossima stagione.

L’ex CT della Nazionale italiana, noto per il suo approccio tattico rigoroso e per la ricerca di giocatori moderni, duttili e pronti a sacrificarsi per la causa, avrebbe posto il veto sulla cessione di Kvaratskhelia, Lobotka, Anguissa e Di Lorenzo.

Conte, quattro azzurri sono incedibili

Secondo il quotidiano romano, Conte “vorrà giocatori moderni e universali, duttili, in grado di sacrificarsi, pronti a ricoprire tutto il campo, a correre in avanti e all’indietro, con o senza palla, con fiato, struttura fisica, predisposizione e talento. Bisognerà sacrificarsi prima di far cantare il pallone”.

In quest’ottica, il tecnico salentino non immagina il futuro del Napoli senza la fantasia e la qualità dell’esterno georgiano Kvaratskhelia, che nella scorsa stagione è stato tra i migliori elementi della rosa azzurra. Allo stesso modo, Conte avrebbe chiesto la conferma di Lobotka, Anguissa e Di Lorenzo, considerati dei veri e propri “riferimenti dai quali ripartire e attorno ai quali costruire l’organico del futuro“.

La richiesta di Conte di trattenere questi quattro calciatori chiave sembra indicare la volontà di mantenere un’ossatura solida sulla quale poggiare il suo progetto tattico. L’allenatore pugliese, noto per il suo approccio rigoroso e per la ricerca di giocatori pronti a sacrificarsi per la causa, sembra aver individuato in questi elementi le caratteristiche ideali per il suo stile di gioco.

Mentre le trattative per definire l’accordo con il Napoli procedono spedite, Conte avrebbe quindi già indicato ad Aurelio De Laurentiis i nomi dei calciatori imprescindibili per la sua futura squadra. Una mossa che dimostra la determinazione del tecnico nel voler plasmare una rosa in grado di interpretare al meglio le sue idee tattiche e di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano.