Classifica senza errori arbitrali VIII giornata: Manca un secondo rigore al Napoli

Classifica senza errori arbitrali VIII giornata serie A. ancora gravissimi errori degli arbitri che stanno alterando il campionato.

Disastro arbitri. Avvilente quanto combinato da Piccinini e company a Genova in una gara in cui manca anche un grosso rigore ai liguri per fallo di Florenzi su Vasquez. Rigore poi sparito d’incanto dalle cronache e dalle moviole. Più che giustificato l’intervento del presidente genoano Zangrillo: «In questo modo si rovina il gioco». Convalidato contro i più elementari principi della fisica il gol irregolare di Pulisic. La rete milanista l’avrebbero annullata pure in una partita fra scapoli e ammogliati.

Senza il provvidenziale stop braccio-mano il pallone non sarebbe rimasto nell’immediata disponibilità del giocatore rossonero. In attesa di ascoltare il dialogo VAR – arbitro, non sarebbe stato forse più opportuno che il direttore forlivese avesse rivisto l’episodio al monitor?

Sulle stravaganti cronache, controlli alla perfezione e improvvise fantasiose incertezze moviolistiche sbandierate a destra e a manca dai soliti giornali, sarebbe anche opportuno che qualcuno prima di sentenziare si fosse fatto un giro sul web ove già spopolavano video chiarissimi su Genoa – Milan e sul mani evidente di Pulisic.

In questo contesto pare che le preoccupazioni principali dell’AIA siano rivolte più alle mancate strette di mano che ai tanti errori arbitrali che stanno investendo negativamente la stagione agonistica fin dalle prime giornate di campionato.

Da Milan – Torino diretta da Mariani, a Juventus – Bologna (Di Bello), a Genoa – Napoli (Fabbri), a Roma – Milan (Rapuano), a Empoli – Inter (Marcenaro), a Juventus – Lazio (Maresca), a Sassuolo – Juventus (Colombo), a Juventus – Lecce (Giua), a Monza – Bologna (Pezzuto) gli arbitri di Rocchi non ci hanno fatto mancare proprio nulla.

Non brilla nemmeno Guida a Milano sul piano tecnico, ma soprattutto disciplinare. C’è voluto il Var per vedere la prolungata cintura di Lautaro ai danni di Ferguson ed è stupefacente la particolare benevolenza riservata agli interisti, soprattutto a Lautaro. Il fantasista interista non sanzionato sul fallo da rigore commesso e non espulso per aver mandato a “quel Paese” l’internazionale Guida ha partecipato pure ai tanti capannelli interisti andati in onda ad ogni fischio avverso. Perdonato un paio di volte anche Mkhitaryan (duro l’intervento rimasto impunito su Orsolini al 20’) e Dumfries al 53’ per lo schiaffetto rifilato alla nuca di Kacper.

Non ha fortuna il Napoli contro una buona Fiorentina e la pessima giornata dell’arbitro La Penna. Incredibile il rigore (l’ennesimo) negato al 45’ ai partenopei sul punteggio di 0 a 1 quando Martinez Quarta travolge letteralmente Osimhen. Inspiegabile il mancato intervento di Irrati dalla sala VAR. Al 49’ è finalmente assegnato un rigore al Napoli per fallo del portiere Terracciano su Osimhen in chiara occasione da rete.

La Penna fischia il penalty ma sbaglia persino cartellino ed ammonisce semplicemente il portiere toscano che era stato superato da Osimhen. Quale occasione più chiara da rete si è mai vista a porta completamente sguarnita? Può darsi pure che il Napoli abbia giocato male e che la Fiorentina avrebbe vinto comunque secondo i letterati del calcio scritto e parlato ma resta incontrovertibile che virtualmente i partenopei avrebbero chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 a 1 ed in superiorità numerica. Non ha forse vinto il Milan a Genova con un gol irregolare ed un grosso rigore non subito contro un grande Genoa?

Classifica senza errori arbitrali 2023 – 2024 VIII giornata serie A



Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Milan 21 Fiorentina 17 Inter 19 Inter 17 -2 Fiorentina 17 Milan 16 -5 Juventus 17 Napoli 16 +2 Napoli 14 Juventus 14 -3 Atalanta 13 Atalanta 13 Frosinone 12 Bologna 13 +2 Lecce 12 Lecce 13 +1 Monza 12 Frosinone 12 Bologna 11 Monza 12 Roma 11 Lazio 11 +1 Lazio 10 Roma 10 -1 Sassuolo 10 Sassuolo 10 Torino 9 Torino 10 +1 Genoa 8 Genoa 8 Verona 8 Verona 8 Udinese 5 Empoli 5 +1 Empoli 4 Salernitana 5 +2 Salernitana 3 Udinese 5 Cagliari 2 Cagliari 2

