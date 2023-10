La stampa del nord assolve Pulisic: “immagini poco chiare” ma sul web ci sono video chiarissimi!

Mentre il gol di Pulisic in Genoa-Milan viene difeso dalla stampa nazionale, il web presenta prove video inconfutabili. La discrepanza tra le due narrazioni alimenta polemiche e dubbi sulla regolarità del campionato.

SERIE A– Il match tra Genoa e Milan, conclusosi con un 1-0 a favore dei rossoneri, non passerà alla storia solo per il risultato, ma anche per la decisione dell’arbitro Piccinini di convalidare il gol di Pulisic. Un gol che, realizzato nei minuti finali, ha mostrato un inconfutabile tocco di mano da parte dell’attaccante rossonero. Eppure, il VAR ha stabilito che le immagini fornite non erano abbastanza chiare per contestare la decisione presa sul campo.

GOL DI PULISIC IRREGOLARE

La stampa nazionale, compresi alcuni siti napolisti, sembra allinearsi sulla validità del gol, sottolineando l’ambiguità delle immagini.

La Gazzetta dello Sport, analizzando l’episodio, ha evidenziato come Pulisic abbia potuto controllare il pallone con il braccio, ma senza che ciò portasse il VAR o l’assistente arbitrale a ribaltare la decisione di Piccinini.

Allo stesso modo, il Corriere dello Sport ha sottolineato che, in assenza di immagini chiare, la decisione sul campo dovrebbe rimanere invariata.

Tutte le testate nazionali, e i soliti moviolisti della domenica concordano su questa tesi, ma la domanda sorge spontanea: Possibile che con i loro potenti mezzi, nessuno ha fatto un giro su internet? Sul web e sui social ci sono centinaia di video, chiari, che possono rispondere immediatamente al quesito.

A questo punto bisogna credere a Ziliani quando parla di campionato con il Verme? Perché, sempre sul web si fa largo l’ipotesi che il campionato sia stata assegnato a tavolino, le due milanesi si contendono la stella, un ritorno d’immagine e soprattutto economico per le rispettive società.

MERTENS A CROTONE

Qualche anno fa accadde una cosa simile con Mertens nella gara contro il Crotone, nell’occasione la stampa nazionale coniò il termine Mertens a Crotone, ci fu una levata di scudo incredibile , tutti a chiedere la testa del Napoli.

COLONIZZATI

In questo contesto, emerge una domanda cruciale: come può la stampa nazionale ignorare le prove così evidenti disponibili online? E perché alcuni media napoletani sembrano seguire una narrazione che non difende la verità basata su fatti concreti?

In un’epoca in cui l’informazione è immediatamente accessibile, la discrepanza tra la narrazione della stampa e le prove disponibili sul web alimenta dubbi e polemiche, mettendo in discussione la trasparenza e l’integrità del mondo del calcio.

Quello che è peggio in questa storia è l’attaccamento di una certa stampa napoletana alla coda nordista, come a voler elemosinare spazio e visibilità, invece di difendere la propria terra e i propri colori