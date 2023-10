Napoli e la Scoperta dell’Acqua Calda: Quando il Giornalismo si Risveglia

Da anni, Napolipiu.com denuncia gli attacchi mediatici e le ingiustizie contro il Napoli. Ora, molti media napoletani sembrano finalmente accorgersi di ciò che era evidente da tempo.

CALCIO NAPOLI. Il clamore è palpabile: alcuni giornalisti napoletani sembrano aver finalmente “scoperto l’acqua calda“. Ma per chi ha seguito Napolipiu.com, queste rivelazioni sono vecchie notizie. Da lustri, il sito ha denunciato gli attacchi mediatici, gli arbitraggi penalizzanti e le narrazioni distorte che hanno preso di mira il Napoli.

Mentre Napolipiu.com ha costantemente evidenziato queste ingiustizie, molti media, compresi quelli napoletani, hanno scelto di voltarsi dall’altra parte. Hanno ignorato o minimizzato le critiche, spesso unendosi al coro di voci che denigravano il Napoli e le sue figure chiave, come De Laurentis e Garcia.

Ora, con un ritardo sorprendente, sembra che alcuni di questi media stiano finalmente svegliandosi. Ma dove erano quando Napolipiu.com denunciava le ingiustizie?

Dove erano quando la stampa del Nord dipingeva allenatori di calibro mondiale come Benitez, Ancelotti e Garcia come incompetenti, mentre esaltava figure come Allegri, Inzaghi e Pioli?

È ironico che ora questi giornalisti si “scandalizzino” per ciò che era evidente da tempo. La trasformazione mediatica di giocatori come Lautaro in santi e di talenti come Osimhen in figure negative non è una novità. Napolipiu.com ha sempre denunciato questi “giochetti mediatici”, ricordando che simili tattiche erano state usate anche ai tempi di Maradona.

In questo momento è essenziale chiedersi perché ci sia voluto così tanto tempo per molti media napoletani per riconoscere ciò che Napolipiu.com ha sempre saputo e denunciato.

La critica è necessaria, ma è altrettanto importante riconoscere e sostenere coloro che hanno avuto il coraggio di dire la verità quando molti altri rimanevano in silenzio.