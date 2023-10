Napoli-Fiorentina, i convocati di Garcia: Out Rrahami e Juan Jesus

Il Napoli annuncia l’elenco dei calciatori convocati da Garcia per l’atteso match contro la Fiorentina.

CALCIO NAPOLI. Sono 24 i calciatori convocati dall’allenatore del Napoli Garcia per il match di Serie A contro la Fiorentina, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico francese ha diramato la lista dei giocatori azzurri a disposizione per la sfida contro i viola.

Nessun recupero per il Napoli, out Gollini, Rrahamani e Juan Jesus

Non ci sono recuperi particolari per il Napoli, con Garcia che dovrà fare ancora a meno degli infortunati Gollini, Rrahamani e Juan Jesus. Il portiere ex Atalanta è ancora ai box per l’infortunio rimediato nelle scorse settimane, mentre il difensore kosovaro e quello brasiliano sono ancora fermi per problemi fisici.

Per il resto, il tecnico azzurro potrà contare sull’intera rosa a disposizione, con l’esclusione dei soli tre indisponibili già citati. Il Napoli proverà dunque a conquistare i 3 punti contro la Fiorentina per mantenere la vetta della classifica.

Napoli-Fiorentina, i convocati di Garcia

PORTIERI: Meret, Contini, Idasiak;

DIFENSORI: Di Lorenzo, Olivera, Mario Rui, Ostigard, Natan, Zanoli, D’Avino;

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Lindstrom, Cajuste, Zielinski;

ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin