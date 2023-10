Caressa attacca VAR e Rocchi: “Inaccettabile non vedere la mano di Pulisic”

Il giornalista Fabio Caressa si è scagliato contro il VAR e l’arbitro Rocchi dopo quanto accaduto in Genoa-Milan.

Il giornalista sportivo Fabio Caressa ha espresso ferme critiche nei confronti del sistema VAR e del designatore arbitrale Rocchi, dopo l’episodio della mano non segnalata di Pulisic nel match tra Genoa e Milan. Le sue dichiarazioni sono giunte durante un’intervista a Sky Calcio Club, in cui ha sollevato interrogativi sulle procedure VAR e ha sollecitato la necessità di miglioramenti nel processo decisionale.

Caressa in particolare ha sottolineato la necessità di un regista competente per selezionare le giuste immagini e velocizzare il processo decisionale. Ha evidenziato l’importanza di un sistema più efficace e ha sollevato dubbi sulle garanzie per le squadre minori, sottolineando la disparità nel numero di telecamere disponibili sui vari campi da gioco.

“Questa non è un’immagine chiara? Non possono non aver visto questa immagine. Per me è chiarissima, come si fa non avere questa immagine? Servirebbe qualcuno che sappia interpretarle, il VAR deve essere affiancato da un regista che sia in grado di scegliere quelle giuste, visto che ci mettono 10 minuti a decidere. Su un campo ci sono 12 camere, su un campo 18, su un altro 24. Io che sono una piccola squadra che garanzia ho? Dove ci sono più immagini è possibile che vengano fuori più errori. È una cosa gravissima di cui bisogna parlare perché potremmo avere 10 casi così da qui a fine stagione. Rocchi? Non mi ha scritto, credo sia impegnato a parlare di casi di 8 giorni fa… vedremo dopo la sosta”.