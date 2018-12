Classifica senza errori arbitrali 2018. Valeri scandaloso il Napoli...

La classifica senza errori arbitrali 2018. Il Napoli penalizzato da Mazzoleni. Valeri scandaloso. Immediato commissariamento dell’AIA…



Classifica senza errori arbitrali XIX giornata di serie A

Dopo aver visto anche Valeri all’opera è ormai considerazione generale che soltanto l’immediato commissariamento dell’AIA potrebbe salvare quel che resta del calcio.

Nel frattempo sull’arbitraggio, da inchiesta federale, di Valeri sarebbero doverose anche le considerazioni del presidente federale che tanto si era prodigato sulla “perfezione” arbitrale mostrata in Inter – Napoli da Mazzoleni. Qui non sono in discussione le scelte di Mazzoleni, ma gli sportivi italici, e non, si chiedono come mai che l’arbitro autore del più scandaloso arbitraggio della storia del calcio di tutti i tempi (Supercoppa di Pechino 2012) continui ad arbitrare in Serie A e con effetti devastanti per il Napoli e per le avversarie della Juventus Per gli sportivi italici, e non, non è accettabile che un arbitro spesso distratto e sbadato con la Juventus diventi improvvisamente “perfetto” e intransigente con la sua diretta avversaria (Napoli) nella conquista dello scudetto.

Nel solo campionato in corso Mazzoleni è stato già “imperfetto” in Milan – Juventus (XII giornata) e al VAR di Torino – Juventus (XVI) non ha visto ben 2 rigori in favore dei granata.

Napolipiu.com fornisce ai propri lettori anche l’elenco dettagliato di tutte le gare della Juventus dirette da Mazzoleni.

Nel 1998, il presidente federale Nizzola non aprì un fascicolo contro il presidente Moratti e i dirigenti dell’Inter ma pretese ed ottenne un’inchiesta sui 5 arbitri che secondo i più avevano condizionato in modo negativo la stagione agonistica (scudetto vinto dalla Juventus ai danni dell’Inter).

Non accadde nulla di eclatante ma la semplice ammonizione per Ceccarini, Cesari e Treossi fu un segnale importante che la federazione diede a tutto l’ambiente, specialmente a quello arbitrale; il designatore Baldas fu praticamente dismesso dal ruolo.

JUVENTUS – SAMPDORIA 2 – 1, VALERI SCANDALOSO



Innanzi tutto bisogna ringraziare ancora Chiellini e Allegri per l’alto esempio di civiltà ed educazione che inculcano alle nuove generazioni. Il loro rincorrere l’arbitro, protestare ad ogni decisione, fare capannelli e scagliarsi contro il IV uomo deve ritenersi una casistica regolamentare per loro personalizzata per tutti i mancati provvedimenti arbitrali non presi nei loro confronti.

Su Valeri, l’eroico Maurizio Pistocchi ha ricordato alcuni clamorosi precedenti della Juventus con l’arbitro romano: “Valeri che decise la finale di Campionato Primavera Juve-Palermo con un rigore inesistente al 90’. Valeri che decise la semifinale di Coppa Italia Juventus-Napoli con un arbitraggio imbarazzante. Valeri al VAR di Inter-Juve dello scorso anno. Valeri, basta la parola”.

Napolipiu.com ricorda anche un’indimenticabile Udinese – Juventus durata appena 13 minuti con protagonista Valeri e Rizzoli come arbitro di porta.

Su Valeri si sono espressi anche Enrico Varriale e Ivan Zazzaroni, ma per Napolipiu.com si tratta solo dell’ennesimo arbitraggio da inchiesta federale dell’arbitro romano con la Juventus di mezzo.

Incredibile Valeri che non vede il mani di Emre Can e poi di sua iniziativa fischia il mani di Ferrari e quando Maresca lo richiama a correggersi lui conferma addirittura il rigore pro Juventus.

GENOA – FIORENTINA 0 – 0, MASSA

Ha ragione Pioli sui falli di mano. Il tecnico gigliato che, sicuramente non ha dimenticato il rigore fischiatogli contro da Orsato nella gara con la Juventus, avrà sicuramente avuto il tempo di vedere anche il rigore assegnato alla Juventus da Valeri. In quest’ottica il mani di Veloso vale 10 volte il rigore di Orsato ed un milione di volte il rigore farlocco di Valeri.

Ma se ci sono rigori e rigori, ci sono anche proteste e proteste. Esentati Chiellini e Allegri, Massa non perdona Biraghi e Pioli: ammonito il primo, espulso il secondo.

LAZIO – TORINO 1 – 1, IRRATI

Disastroso Irrati, ma questo non è una novità. Tare ha definito “sconcertante” la prestazione di Irrati. Pessima la gestione arbitrale del sopravvalutato arbitro pistoiese, con 8 ammoniti e due espulsi. Manca l’espulsione di Izzo. Errori a iosa anche sul piano tecnico. Se è rigore il contatto Marusic-Belotti mancano 3 rigori ai laziali: tackle di Ansaldi su Marusic, Meite su Acerbi, Ansaldi su Immobile.

UDINESE – CAGLIARI 2 – 0, MARIANI

Continua a far danni Mariani. Dopo la mancata espulsione di Pjanic in Juventus – Bologna (VI giornata) e lo show al VAR in Udinese – Napoli (IX), penalizza ancora una volta il Cagliari dopo averlo già diretto contro la Juventus all’XI giornata. Incredibile l’espulsione di Ceppitelli al 50’ per il fallo subito da Pussetto. Mariani senza rivedere il VAR addebita il fallo al giocatore sardo e lo espelle per fallo da ultimo difendente. Nel finale Mariani si reca al monitor per rivedere la trattenuta di Cerri su Stryger Larsen e dopo averla rivista non assegna il calcio di rigore.

MILAN – SPAL 2 – 1, ABISSO

Nella giornata avvelenata da mille polemiche arbitrali non si è tirato indietro nemmeno Abisso. L’arbitro di Palermo si è fatto dapprima sfuggire il mani di Missiroli ed al termine di un’insufficiente gestione disciplinare è riuscito ad espellere Suso con due cartellini gialli alquanto gratuiti. Nel campionato dei “rigori e rigori” e delle “proteste e proteste”, il Milan sfiderà la Juventus in Supercoppa italiana senza Suso.

EMPOLI – INTER 0 – 1, LA PENNA

Nulla di eclatante ad Empoli ma il gol che decide l’incontro è stato segnato da Keita che doveva essere espulso nel “perfetto” arbitraggio di Mazzoleni in Inter – Napoli della settimana scorsa.

ECCO LA CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Juventus 53 Napoli 47 3 Napoli 44 Juventus 42 -11 Inter 39 Inter 38 -1 Lazio 32 Torino 38 11 Milan 31 Lazio 34 2 Roma 30 Roma 31 1 Sampdoria 29 Sampdoria 30 1 Atalanta 28 Fiorentina 29 3 Torino 27 Atalanta 28 Fiorentina 26 Milan 28 -3 Parma 25 Parma 25 Sassuolo 25 Sassuolo 21 -4 Cagliari 20 Cagliari 20 Genoa 20 Genoa 20 Udinese 18 Spal 18 1 Spal 17 Empoli 17 1 Empoli 16 Bologna 14 1 Bologna 13 Udinese 16 -2 Frosinone 10 Frosinone 10 Chievo V.* 8 Chievo V.* 7 -1

*3 punti di penalizzazione.

Riproduzione consentita previa citazione della fonte: www.napolipiu.com o napolipiu.com