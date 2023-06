Clamoroso a Napoli: “Prende casa a Posillipo”. Sarà lui il nuovo allenatore dopo Spalletti?

Jurgen Klopp a Napoli per cercare casa. A commentare le recenti indiscrezioni l’esperto di mercato Luca Marchetti.

Luciano Spalletti sarà l’allenatore del Napoli fino al trenta giugno. L’ultima uscita ufficiale del tecnico azzurro con i partenopei è stata domenica 4 giugno, con l’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria che si è risolta con l’ennesima vittoria degli azzurri per 2-0 con gol di Osimhen e Simeone. Ora si attende solo di sapere chi prenderà il posto di Spalletti alla guida del Napoli. Sono tanti i nomi che si susseguono negli ultimi giorni, a partire dalle piste estere come Luis Enrique, Rudi Garcia o Julian Nagelsmann, ma anche a quelle casalinghe con nomi come Italiano (che sembra essere stato escluso dalla lista di De Laurentiis) o Roberto Mancini.

Panchina Napoli, Jurgen Klopp prossimo allenatore? Spunta l’indiscrezione

Nelle ultime ore è spuntata una clamorosa indiscrezione che vedrebbe per protagonista Jurgen Klopp. L’attuale tecnico del Liverpool sarebbe stato avvistato a Napoli in questi giorni, alla ricerca di una nuova casa. L’indiscrezione arriva ai microfoni di Radio Marte da un ascoltatore della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’, condotta da Gianluca Gifuni.

A commentare questa voce è intervenuto l’esperto di mercato Luca Marchetti. L’inviato della redazione di Sky Sport ha provato a fare chiarezza:

“Dicono che Klopp sia in città, in questi giorni, e che stia cercando un’abitazione nella quale sistemarsi? Sinceramente, non credo che il nome di Jurgen Klopp sia sul tavolo: per una questione economica e non solo. Serve un allenatore con esperienza internazionale, possibilmente, questo è vero, ma sono altri i profili valutati dal presidente De Laurentiis”.