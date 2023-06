Raspadori ‘roboante’ contro la Primavera del Cagliari: che show con la sua tripletta!

Il talento di Giacomo Raspadori continua ad emergere anche in Nazionale nell’amichevole contro la Primavera del Cagliari.

Giacomo Raspadori ha dato spettacolo nella partita amichevole tra l’Italia e la Primavera del Cagliari, andato in scena durante il pre-ritiro della Nazionale presso il Forte Village. Tre tempi da venti minuti ciascuno con il risultato finale che è stato di 12-0 a favore dell’Italia nei tre mini-tempi disputati.

Il Commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha dato spazio a tutti i giocatori a sua disposizione e nel primo tempo, l’Italia ha segnato sei gol, con doppiette di Retegui, Raspadori e Chiesa. Nella seconda frazione, la Nazionale si è imposta per 2-0 grazie ad un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini e al gol di Ciro Immobile.

L’ultimo tempo ha visto l’Italia chiudere con un risultato di 4-0. Nicolò Zaniolo è apparso in grande forma, segnando una doppietta, mentre le altre due reti sono state messe a segno da Locatelli e Raspadori. Quest’ultimo è stato il miglior marcatore della partita, con un totale di tre gol.

Il talentuoso attaccante, che si è incastrato alla perfezione dal suo arrivo a Napoli, ha dimostrato di essere in ottima condizione e determinato a fare la differenza anche in Nazionale, in vista della final four della Nations League.