Rudi Garcia-Napoli, concrete possibilità che il matrimonio vada in porto: due i motivi

Il nome di Rudi Garcia come prossimo allenatore del Napoli continua a guadagnare sempre più credibilità. Conferme anche dalla Francia.

L’ultima di Luciano Spalletti alla guida del Napoli si è ‘consumata’ domenica 4 giugno quando gli azzurri hanno terminato questa stagione trionfante con una bella vittoria sulla Sampdoria, dando adito alla tanto attesa festa Scudetto. Ora la gente si chiede solamente chi sarà il prossimo allenatore a continuare lo splendido lavoro di Spalletti all’ombra del Vesuvio. Tante le voci che si susseguono, con diverse piste ‘estere’ come Luis Enrique o Christophe Galtier, ma anche nomi come Vincenzo Italiano, Roberto Mancini o Inzaghi. Negli ultimi giorni però un nome risuona più forte degli altri: quello di Rudi Garcia.

Rudi Garcia-Napoli, un matrimonio che può andare in porto. Ulteriori conferme arrivano anche dalla Francia

Negli ultimi giorni il nome di Rudi Garcia è emerso come principale candidato per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, è alla ricerca costante di un nuovo tecnico che possa guidare la squadra azzurra, anche se potrebbe esserci una sorpresa nel nome che finora è rimasto nascosto, almeno alla stampa. De Laurentiis è noto per i suoi colpi di scena, un terreno che conosce bene come imprenditore cinematografico. In ogni caso, l’annuncio è atteso entro luglio e i tifosi sono in trepida attesa.

Le conferme sulla possibile nomina di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli arrivano ora dalla Francia. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, “l’ex allenatore della Roma ha incontrato De Laurentiis, parla bene l’italiano e non ha legami contrattuali. Le possibilità che il matrimonio si concretizzi sono concrete”.

La più recente esperienza del tecnico francese è stata al di fuori dell’Europa, all’Al-Nassr insieme a Cristiano Ronaldo. In Europa, invece, ha allenato il Lione senza ottenere risultati brillanti.