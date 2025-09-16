Clamoroso Fiorentina-Napoli: hanno vietato l’utilizzo del VAR | Complotto tra AIA e FIGC

Durante la gara andata in scena tra Fiorentina e Napoli è stato vietato l’utilizzo del VAR: una scelta del tutto insolita.

La sfida tra Fiorentina e Napoli, terminata 1-3, ha acceso un vivace dibattito non solo per i gol e le giocate, ma soprattutto per gli episodi arbitrali. La gara è stata caratterizzata da grande intensità fin dai primi minuti, con i partenopei subito aggressivi e capaci di sbloccare il risultato.

Il Napoli ha trovato il vantaggio grazie a un rigore concesso. La decisione è sembrata chiara, anche se non sono mancate proteste dalla panchina viola. Dopo la rete dagli undici metri di De Bruyne, la squadra ospite ha continuato a spingere e ha colpito ancora, indirizzando il match in modo deciso.

Il Napoli non si è fermato e dopo pochi minuti è riuscito a trovare anche la rete dello 0-2 momentaneo. A segno il nuovo attesissimo acquisto Hojlund. L’ex Atalanta e Manchester United ha lasciato il segno alla gara d’esordio con gli azzurri. Questo ha tagliato le gambe alla Fiorentina, così come lo 0-3 firmato Beukema.

Al 79esimo Ranieri ha segnato il gol della bandiera, ma la risposta della Viola è stata eccessivamente tardiva. Diverse occasioni nel finale ma nulla ha realmente impensierito il Napoli. A non mancare però, ci sono state le tante polemiche in merito soprattutto all’utilizzo del VAR.

Le polemiche

Alcuni hanno parlato di complotti e di manovre orchestrate ai piani alti del calcio italiano, evocando un presunto accordo tra AIA e FIGC per proteggere determinate squadre. Delle insinuazioni pesanti che hanno fatto il giro del web e che ancora oggi, a distanza di giorni dalla gara, fanno discutere.

Alla fine, il Napoli ha comunque legittimato la vittoria con il terzo gol che ha chiuso i conti, portando a casa tre punti pesanti. La Fiorentina, invece, rimasta con l’amaro in bocca per l’occasione mancata e per le polemiche che hanno accompagnato il match, dovrà risollevarsi. Ma cosa è accaduto e cosa ha fatto storcere il naso ai più?

L’accaduto

In Fiorentina-Napoli il gol dell’1-3 firmato da Ranieri è stato accompagnato da polemiche. L’azione è infatti “viziata” da un contatto tra Piccoli e Anguissa secondo quanto riportato da Gianpaolo Calvarese su Instagram. L’attaccante viola, pur usando solo un braccio, spinge il centrocampista avversario, mandandolo a terra proprio nella zona in cui arriva il pallone.

Un episodio che ha fatto discutere perché molto simile a quello di Gabbia in Lecce-Milan, rete annullata per una spinta analoga. La differenza sostanziale sta nell’aspetto regolamentare. A Firenze il VAR non poteva intervenire, dato che il contatto è avvenuto quando il pallone non era ancora in gioco: Nicolussi Caviglia doveva ancora battere il corner. Così la rete è stata convalidata, alimentando le polemiche.