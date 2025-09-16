Juve-Inter non finisce mai: il tecnico si scaglia contro i tifosi | Rissa sfiorata a fine partita, le IMMAGINI INEDITE

La partita tra Juventus e Inter non è ancora terminata nonostante il fischio finale: rissa a fine gara. L’accaduto.

La Juventus ha vinto 4-3 all’Allianz Stadium con gol decisivo al 91° di Vasilije Adzic contro l’Inter. I bianconeri hanno ottenuto la terza vittoria di fila in tre giornate di campionato. Il match è stato caratterizzato da continui botta e risposta, tensione altissima e grande spettacolo, soprattutto per il duello fraterno tra Marcus e Khephren Thuram, entrambi a segno.

L’andamento della gara ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Ogni gol veniva seguito da una pronta reazione dell’avversaria, dando la sensazione che l’equilibrio potesse spezzarsi da un momento all’altro. Quando tutto sembrava indirizzato verso un pareggio, la rete allo scadere ha fatto esplodere lo stadio in un boato. Ma quello che è successo dopo ha preoccupato.

Subito dopo il triplice fischio, la tensione accumulata nei novanta minuti non si è dissolta. Esultanze e recriminazioni hanno acceso il clima, mentre i tifosi hanno continuato a farsi sentire con cori e sfottò. L’atmosfera si è fatta incandescente, al punto da sfiorare il confronto diretto tra le parti.

Alcuni episodi nel post-gara hanno infatti mostrato quanto l’adrenalina fosse ancora alta. Bastava un gesto o una parola di troppo per alimentare la polemica, e la sicurezza ha dovuto vigilare attentamente. La possibilità che la situazione degenerasse era concreta, segno di quanto la rivalità tra le due squadre resti tra le più sentite.

La rivalità

Il clima di rivalità si è così trasferito dagli spalti al campo e viceversa, con i protagonisti costretti a mantenere la calma. È stata una sfida non solo tecnica, ma anche emotiva, capace di trascinare tutti in un vortice di tensione.

Le immagini circolate mostrano espressioni tese e qualche gesto plateale. La partita non è dunque terminata al fischio finale e si sono verificati episodi sgradevoli.

La reazione

Dopo la sconfitta per 4-3 contro la Juventus, l’atmosfera si è surriscaldata fuori dal campo. Un tifoso bianconero ha rivolto uno sfottò ad Aleksandar Kolarov gridandogli “a casa, a casa”. Il difensore serbo, già provato dal risultato, non ha reagito direttamente, ma la scena non è passata inosservata.

A intervenire è stato invece l’allenatore in seconda dell’Inter, che ha mostrato chiaramente segni di fastidio. Il vice nerazzurro, infastidito dal comportamento del tifoso, ha espresso un malumore evidente, quasi a voler difendere il proprio giocatore. Il tutto è evidenziato dal video pubblicato da Ale_lampa_ su Tik Tok.