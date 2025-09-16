16 Settembre 2025

Schwoch: «Napoli internazionale, con Buongiorno si può giocare a tre. Ma Lucca non mi convince»

redazione 16 Settembre 2025
L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni di Televomero analizzando il momento degli azzurri e il lavoro svolto dal direttore sportivo Manna nella sessione estiva di mercato.

«Non diventerà più forte di Higuain – ha dichiarato – ma voglio soffermarmi in particolare sulla difesa. Con Buongiorno credo che il Napoli possa giocare a tre dietro e tornare ai fasti della Juventus di Conte. È un Napoli internazionale».

Sulle ambizioni tricolori, Schwoch non ha dubbi: «Per me la rivale numero uno resta la Juventus, ma occhio anche all’Inter. Il Milan, senza coppe, mi fa paura. È logico che il Napoli sia davanti a tutti: ha un gioco ben definito e può adattarsi a più soluzioni, è una squadra ibrida».

Più critico invece il giudizio su Lorenzo Lucca: «Mercato da dieci? Forse sì, ma bisognava pagarlo meno. Non giudico Lucca per il prezzo ma per le prestazioni: finora non mi è piaciuto. Il Napoli ora gioca anche per vie centrali, ma non è obbligatorio sfruttarle solo con i cross. Basta pensare a Ibrahimovic. Io credo che Lucca non sia ancora pronto per una piazza come Napoli».

