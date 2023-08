Chiariello sul girone del Napoli: “Non è andata bene, Union Berlino ostico”

Il giornalista Chiariello ha commentato il girone Champions del Napoli definendolo difficile e indicando l’Union Berlino come avversaria insidiosa.

CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI. Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato con parole non entusiaste il girone di Champions League del Napoli, sorteggiato con Real Madrid, Braga e Union Berlino.

“Non siamo andati benissimo: la Union Berlin è avversaria molto ostica, il Braga è la meno forte, il Real è il Real” ha dichiarato Chiariello tramite un post social.

Secondo il noto volto di Canale 21, l’urna poteva essere più benevola con il Napoli per quanto riguarda la quarta fascia: “In quarta fascia poteva andare molto meglio”.

Per Chiariello si tratta di un girone difficile, complicato da vincere vista la presenza del Real Madrid. L’Union Berlino viene indicato come l’insidia principale, un avversario da non sottovalutare per la banda Garcia.

Il girone del Milan è stato definito invece come “di ferro”, mentre Inter e Lazio sono state giudicate più fortunate nel sorteggio. Ora toccherà al campo emettere i verdetti, a partire dal 20 settembre con l’inizio della fase a gironi.