Sorteggio Champions, Napoli snobbato: Un Nuovo Capitolo nel Bias dei Media Italiani

Durante il sorteggio Champions, gli inviati Sky hanno snobbato il Napoli tra le italiane, suscitando polemiche da parte dei tifosi azzurri.

CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI. Non sono mancate le polemiche durante il sorteggio di Champions League per il trattamento riservato al Napoli, snobbato rispetto alle altre squadre italiane. Sui social i tifosi azzurri hanno protestato per l’atteggiamento tenuto dagli inviati Sky presenti a Montecarlo.

Napoli Trascurato nel Sorteggio della Champions

Il Napoli è passato da essere un outsider a una testa di serie nel sorteggio della Champions League, un tributo al duro lavoro e alla visione del suo presidente, Aurelio De Laurentiis. La squadra, ora considerata tra le favorite per vincere il torneo dai bookmaker, si è trovata nella stimata compagnia di Manchester City e Bayern Monaco. Eppure, nonostante questi successi, il Napoli ha affrontato un avversario troppo familiare durante il sorteggio della Champions League al Grimaldi Forum di Montecarlo: il pregiudizio mediatico.

Il Sorteggio Svela i Gironi

Napoli, insieme a Lazio, Inter e Milan, ha scoperto i suoi avversari della Champions League durante il sorteggio. Il Napoli è stato inserito nel Girone C, condividendo il palco con Real Madrid, Braga e Union Berlin. Sulla carta, è un gruppo di cui il Napoli dovrebbe sentirsi fiducioso, ma la vera storia si è svolta non nel sorteggio stesso, ma nella copertura mediatica che lo circondava.

Il Pregiudizio Mediatico in Piena Mostra

Secondo i tifosi azzurri, che hanno manifestato il proprio dissenso sui social, la copertura in diretta dell’evento da parte di Sky Sport ha letteralmente snobbato il Napoli. Tra i commentatori c’era Alessandro Costacurta, una figura che non è riuscita a nascondere il suo pregiudizio.

Fin dall’inizio, qualcosa sembrava storto. Mentre i nomi di altre squadre italiane come Inter e Milan erano evidenziati in grassetto sul sito di Sky, il Napoli era lasciato in carattere normale.

Per tutta la durata del sorteggio, l’attenzione è stata quasi esclusivamente su Inter e Milan, nonostante lo status di testa di serie del Napoli. La squadra è stata menzionata solo quando era il suo turno di essere sorteggiata, e anche allora, i commentatori non sono riusciti a contenesi. Una risata notevole è stata condivisa quando il Napoli ha pescato l’Union Berlin, una squadra considerata un avversario più debole.

I commenti social

“Vergognoso come hanno snobbato il Napoli, meritiamo rispetto!”

“Siamo i campioni d’Italia, eppure ci trattano come una squadretta qualsiasi!”

“Solito atteggiamento da parte dei media, per loro contano solo le solite squadre!”

“Il Napoli sta dominando in Italia ma per alcuni sembra non esistere, assurdo!”

“Ci hanno riso in faccia quando abbiamo preso l’Union Berlino, mai visto una cosa così irrispettosa”.

“Siamo stanchi di questo pressapochismo nei confronti della nostra squadra, pretendiamo pari dignità!”

“Vergogna, il Napoli merita rispetto! Siamo tra le grandi d’Europa ma veniamo trattati come provinciali”.

“Che schifo come hanno gestito il sorteggio del Napoli, altro che emittente serie, fate pena!”.

“Complimenti a Sky per l’imparzialità, hanno completamente snobbato la squadra campione d’Italia”.

“Da tifoso del Napoli sono disgustato dall’atteggiamento tenuto durante il sorteggio. Pretendiamo rispetto!”.

Il Problema di Base

Questa non è la prima volta che il Napoli viene trascurato dai media italiani. Nonostante i loro recenti successi e il loro status di campioni d’Italia in carica, la squadra si trova spesso a combattere non solo contro gli avversari in campo, ma anche contro un panorama mediatico che sembra riluttante a dar loro il dovuto rispetto.