Gironi Champions, Del Genio fiducioso: “Il Napoli ha Osimhen, uno degli attaccanti più forti”

Il giornalista Del Genio ha commentato positivamente il girone Champions del Napoli, sottolineando come gli azzurri abbiano in Osimhen uno degli attaccanti migliori.

CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI. Il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato con fiducia il girone di Champions League del Napoli, che vedrà gli azzurri affrontare Real Madrid, Braga e Union Berlino. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Del Genio ha sottolineato come il Napoli possa contare su uno degli attaccanti più forti del panorama calcistico.

“Il Napoli ha in Osimhen uno degli attaccanti più forti in circolazione” ha dichiarato Del Genio. Ricordando poi la scorsa Champions, quando il Napoli mise dietro Liverpool e Ajax nel girone, il giornalista ha lanciato segnali incoraggianti in vista della nuova stagione europea.

Del Genio si è soffermato su Osimhen, il cui talento ha attirato l’interesse dei top club europei: “Se migliora ancora, sarà dura tenerlo. Ma meglio vincere e poi eventualmente sostituirlo, che giocare bene senza vincere nulla”.

Secondo Paolo Del Genio, nonostante un girone impegnativo, il Napoli può contare su uno degli attaccanti più forti d’Europa in Osimhen. Una certezza da cui ripartire con ambizione anche in vista della Champions League.