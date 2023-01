Chiarenza: “Juve rischia la Serie B sul campo”, Sbotta Graziani: “Giocatori assurdi”

Spettro Serie B perla Juve, la sconfitta con il Monza fa scattare la paura. Anche Allegri parla di punti salvezza dopo il match col Monza.

“La Juve deve stare attenta perché se comincia a fare un filotto negativo può rischiare seriamente la retrocessione sul campo” a dirlo è Vincenzo Chiarenza, ex allenatore della Primavera dei bianconeri ai tempi in cui Raffaele Palladino militava proprio nelle giovanili della Juve.

Proprio Palladino ha fatto un brutto scherzo ai bianconeri, andando a vincere a Torino con un secco 2-0 che ha fatto scattare l’allarme in casa bianconera. Anche Max Allegri, che fino a settimana scorsa parlava di punti per la rimonta Champions League, ha dovuto correggere il tiro. Ieri Allegri ha detto che “bisogna fare i punti per la salvezza“. Va ricordato che la Juve è stata penalizzata di 15 punti (per il caso plusvalenze) ed ora si trova a 11 punti sulla terzultima, il Verona che gioca questa sera con l’Udinese.

Juve, spettro Serie B

“La penalizzazione è un grosso handicap anche a livello mentale, i giocatori non sono abituati a vivere certe sensazioni e quindi c’è il rischio di infilare molti risultati negativi e addirittura trovare la Serie B sul campo” dice Chiarenza a Radio Sportiva.

In collegamento c’è anche Ciccio Graziani che sbotta: “Tutti a prendersela con Allegri, ma allora dei calciatori ne vogliamo parlare? Hanno incassato dei gol che nemmeno in Serie B si prendono. Ma le vogliamo dare delle responsabilità a loro che vanno in campo o no? Fanno cose veramente assurdi, basta un niente per infilarli e tutti se la prendiamo sempre con Allegri“.

Ma lo spettro Serie B per la Juve può arrivare anche fuori dal campo. Oggi arrivano le motivazioni per il caso plusvalenze, ma c’è ancorala manovra stipendi tutta da chiarire, con le deposizioni di Dybala e altri giocatori che pesano tantissimo.