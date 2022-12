Caso Juve: Tanto rumore per nulla! “difesa vomitevole”

La serie A sta vivendo una delle pagine più brutte della sua storia, non solo il caso Juve ma anche L’AIA e la FIGC sono sotto la lente d’ingrandimento.

Fra verifiche e tanto altro nulla è cambiato. Le esortazioni dei mitici Ziliani e Pistocchi su un immediato commissariamento dell’AIA, FGIC, CONI e Lega appare lungi dall’avvenire in questo calcio tanto imbarazzante. In questa inquietante giostra mediatica di mal comune mezzo gaudio e continue pause di riflessione e garanzia sono da monito le parole di Tancredi Palmeri: “Juve? La difesa d’ufficio delle istituzioni è vomitevole!”

In questo clima si è fatto risentire anche Maurizio Pistocchi con un tweet: “Abodi se ci sei batti un colpo e sveglia”. Ma fino ad oggi non si muove foglia!

In questo contesto accrescono le preoccupazioni degli sportivi italiani e soprattutto dei fans azzurri sull’esito della stagione alla ripresa del campionato, anche per quanto stanno combinando gli arbitri di Rocchi in ambito calcistico. Un subitaneo commissariamento dell’AIA e della FGIC avrebbe dato una ventata, seppure minima, di freschezza in un settore tutto da rivedere.

Nell’ultimo decennio sono ben 5 gli scudetti che mancano al Napoli e i recenti arbitraggi di Valeri (Fiorentina – Inter, XI giornata), Di Bello (Verona – Juventus, XIV) e Sozza (Milan – Fiorentina, XV), praticamente ignorati da gran parte dei media nazionale e buona parte dei media partenopei non fanno presagire nulla di buono e preoccupano, eccome, i tanti tifosi napoletani.

In questo contesto ritornano alla mente le mitiche parole dello stoico Paolo Ziliani sulla “Serie A col verme”. Ritornano alla mente i tanti che accusavano noi di Napolipiu.com di essere piagnoni e di fare vittimismo.

Ritornano alla mente i tanti del mainstream mediatico partenopeo che storcevano il naso quando solo Napolipiu.com evidenziava i tanti errori arbitrali che sistematicamente penalizzavano la squadra azzurra nella corsa scudetto.

Ritornano in mente i tanti Cruciani che sulle reti Mediaset insultavano e offendevano Napoli e i napoletani. Cruciani, Massimo Mauro se ci siete battete un colpo… e forte!

