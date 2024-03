Caso Acerbi-Juan Jesus: offese non solo al brasiliano, ma anche ad altri quattro giocatori

Non si placano le polemiche relative alle offese di natura razzista da parte di Acerbi nei confronti di Juan Jesus in Inter-Napoli.

Nell’ultima giornata del campionato italiano di Serie A, il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, è stato al centro di una controversia riguardante presunte offese razziste rivolte al giocatore brasiliano del Napoli, Juan Jesus. Tuttavia, le accuse non si limitano solamente al giocatore brasiliano, ma coinvolgerebbero anche altri quattro calciatori.

Dopo l’incidente, Juan Jesus ha pubblicamente dichiarato che Acerbi ha chiesto scusa per l’episodio, definendo il difensore come “un ragazzo intelligente, che sa che certe cose non si fanno”. Ma poi Acerbi ha categoricamente negato di aver fatto uso di insulti razzisti, suscitando una risposta risentita da parte del compagno di squadra, il quale ha ribadito di aver subito un’offesa di natura discriminatoria.

Nonostante le smentite di Acerbi, le polemiche non sembrano placarsi. Il difensore nerazzurro ha indicato che le presunte espressioni offensive non si sarebbero limitate a Juan Jesus, ma avrebbero coinvolto anche altri quattro calciatori della sua squadra, presenti sul campo durante i minuti finali della partita contro il Napoli.

Tra i giocatori citati da Acerbi figurano Thuram, Bisseck, Buchanan e Dumfries, tutti di colore.