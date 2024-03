Lobotka è il miglior giocatore slovacco 2023

Il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka ha superato l’ex Inter Skriniar ed il centrale del Feyenoord David Hancko.

Nessuno può competere con Stanislav Lobotka. Il centrocampista di proprietà del Napoli, protagonista indiscusso della squadra partenopea con il titolo attualmente in carica di Campione d’Italia, si è aggiudicato il titolo di miglior calciatore slovacco del 2023. Questo lo ha reso vincente su ex compagni di squadra come Milan Skriniar, che ora milita nel Paris Saint-Germain, e David Hancko del Feyenoord. Va notato che Skriniar ha dominato questo riconoscimento nelle ultime quattro edizioni.

Questa è una vittoria significativa per il numero 68, che ha dimostrato ancora una volta di essere un pilastro fondamentale per la formazione guidata da mister Francesco Calzona. Nonostante una stagione che non abbia visto gli azzurri brillare al massimo livello come in passato, Lobotka è rimasto una costante positiva. È inevitabile che il suo rendimento abbia risentito del calo generale della squadra, ma sotto la guida di Calzona, ha recuperato il suo migliore stato di forma, ricordando i brillanti momenti sotto Luciano Spalletti.