Calzona: “Lobotka è il problema del Napoli? E’ la squadra che non ha iniziato nel migliore dei modi”

Il Commissario Tecnico della Slovacchia, Francesco Calzona, si è soffermato su Stanislav Lobotka e della situazione attuale del Napoli.

Francesco Calzona, ex assistente di Maurizio Sarri al Napoli e attuale Commissario Tecnico della Nazionale Slovacca, ha condiviso le sue opinioni sulla situazione di Stanislav Lobotka e sul difficile avvio di stagione del Napoli in un’intervista a Radio Sportiva.

“Inizio difficile per Stanislav Lobotka in questa nuova stagione? E’ un calciatore che ha molta considerazione qui in Slovacchia. Lui e Skriniar sono i calciatori di punta di questo paese. Cosa è cambiato nel modo di giocare di Lobotka nel cambio di allenatore da Luciano Spalletti a Rudi Garcia? Niente”.

Calzona ha poi aggiunto: “Io non conosco le dinamiche tattiche di mister Garcia, per cui è anche difficile spiegare questa metamorfosi in relazione a quanto visto fino ad ora. Però dal mio punto di vista è sicuramente tutta la squadra che in questo momento non sta rendendo al livello sperato. Il problema non è ovviamente Lobotka, ma tutto il Napoli che non ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione. Ho però una certezza: sono sicuro che i valori verranno fuori“.