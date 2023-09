Carlo Alvino sbotta: “Incredibile cosa ha fatto l’ANSA al Napoli, Da non credere”

Alvino furioso con l’Ansa per aver inizialmente estromesso il Napoli tra le italiane in Champions, poi ha corretto.



CALCIO NAPOLI. Polemiche sui social per l’incredibile omissione del Napoli in alcuni articoli e servizi dedicati alle squadre italiane impegnate in Champions League. In particolare nel mirino sono finiti l’ANSA e Sky.

In un primo articolo di presentazione delle italiane in Champions, l’agenzia ANSA non aveva inserito il Napoli, salvo poi correggere dopo le critiche. Un errore che ha fatto infuriare i tifosi azzurri e scatenato la reazione del giornalista Carlo Alvino: “C’era una volta la mitica agenzia ANSA…Incompetenza o malafede?”.

C’era una volta la mitica agenzia ⁦@Agenzia_Ansa⁩ leggete un po’ chi sono le squadre italiane impegnate in ⁦@ChampionsLeague⁩ 🤬 malafede o incompetenza? Grazie a ⁦⁦@frankneapolitan⁩ per il suggerimento! https://t.co/KfgNSVFcS3 — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 19, 2023

Situazione simile durante un collegamento di Sky Sport, dove il giornalista ha presentato tutte le squadre di Champions tranne il Napoli, nonostante il nome degli azzurri apparisse in sovrimpressione. Un episodio che ha scatenato nuovamente l’ira dei supporter partenopei, stanchi di questo trattamento da parte dell’emittente.

Molti tifosi del Napoli hanno ricordato come già lo scorso anno, nonostante i risultati straordinari in Europa, Sky cancellasse spesso il nome degli azzurri dalle discussioni. Un comportamento ritenuto inaccettabile, con numerosi messaggi di protesta e minacce di disdetta dell’abbonamento.

Le polemiche sono destinate a non placarsi presto. I tifosi azzurri si sentono presi in giro da questi “sfottò” e pretendono rispetto verso i colori della propria squadra, a maggior ragione quando si parla di competizioni prestigiose come la Champions League.