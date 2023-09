Abel Ruiz, il crack del Braga venuto dal Barcellona, sfida il Napoli

Abel Ruiz, cresciuto nel Barcellona e ora stella del Braga, è pronto a sfidare il Napoli di Osimhen in Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE – Abel Ruiz è un esempio lampante di come un cambio di scenario possa rivitalizzare la carriera di un giocatore. Dopo un inizio difficile al Barcellona, Ruiz ha trovato la sua casa al Braga e ora è pronto per la grande sfida contro il Napoli in Champions League. Con 30 gol in 141 presenze per il Braga e una Coppa del Portogallo nel suo palmarès, Ruiz è sicuramente un giocatore da tenere d’occhio nella prossima sfida europea.

Da Barcellona a Braga: La Rinascita di Abel Ruiz

Abel Ruiz, l’attaccante spagnolo del Braga, è un nome che i tifosi del Napoli farebbero bene a ricordare. Cresciuto nel settore giovanile del Valencia e poi passato al Barcellona, Ruiz ha trovato la sua dimensione in Portogallo dopo un periodo difficile in Spagna.

Chi è Abel Ruiz?

Nato nel 2000, Ruiz è stato acquistato dal Barcellona a soli 12 anni. Nonostante le alte aspettative, la sua carriera con i blaugrana è stata deludente, con una sola presenza in prima squadra. Tuttavia, il suo trasferimento al Braga nel gennaio 2020 ha segnato una svolta: in tre stagioni con il club portoghese, Ruiz ha segnato 30 gol in 141 presenze, diventando una delle stelle della squadra.

Il Ruolo di Ruiz

Con un’altezza di 182 cm, Ruiz è un attaccante versatile che può giocare sia come centravanti che come seconda punta. Nel Braga, ha dimostrato la sua abilità in vari moduli, inclusi il 4-4-2 e il 4-3-3, sotto la guida dell’attuale tecnico Artur Jorge.

Perché il Napoli Dovrebbe Prestare Attenzione

Ruiz è un giocatore che combina gol e tecnica, rendendolo una minaccia costante in attacco. Con il Napoli già incrociato in due amichevoli nel 2019, questa sarà la prima volta che le due squadre si scontrano in una competizione ufficiale come la Champions League. I difensori del Napoli, in particolare Rrahmani, dovranno essere molto attenti a contenere le iniziative di questo talentuoso attaccante.