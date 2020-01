“Josè Callejon resta al Napoli, a gennaio non sarà ceduto” lo dice Mirko Calemme, corrispondente di As in Italia, a Punto Nuovo Sport Show.

Oramai da mesi si inseguono voci di un possibile addio di Josè Callejon, il contratto del calciatore è in scadenza a fine anno, così come quello di Dries Mertens. Il Napoli ha intavolato da tempo dialogo per il rinnovo, ma per ora è naufragato. Da febbraio i due calciatori possono sottoscrivere un contratto con qualsiasi altra società, nonostante tutto “Callejon resta al Napoli, a gennaio non si muove“. Lo conferma il corrispondente di As in Italia, Mirko Calemme che ai microfoni di Radio Punto Nuovo dice: “Da quanto ne so Callejon ha avuto qualche contatto con club andalusi oltre all’Espanyol, ma lui non vuole andare via e ha intenzione di restare a Napoli almeno fino a giugno. Il discorso rinnovo è stato sospeso dopo gli incontri di dicembre, ma non è escluso che si riapra“.

Callejon resta al Napoli, lo vuole Gattuso

A chiedere la permanenza di Callejon in maglia azzurra è lo stesso Gennaro Gattuso, che come tutti gli altri allenatore che lo hanno preceduto, ha fatto dello spagnolo un titolare inamovibile. “Callejon per Gattuso è intoccabile. Tra i due il rapporto è splendido: il mister lo voleva già al Milan” dice Calemme. Nemmeno l’arrivo di Politano, che oggi ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, rappresenta un timore per lo spagnolo: “Politano sarà un’alternativa per Josè, cosa mai avuta negli ultimi sette anni” dice Calemme che su Lozano aggiunge: “Potrebbe essere utilizzato sulla sinistra“. Di fatto gli spazi per l’acquisto più costoso della storia del Napoli si riducono sempre di più. Il messicano, voluto fortemente da Ancelotti, fatica ad entrare negli schemi di Gattuso che gli chiede più resistenza e agonismo durante tutta la partita.