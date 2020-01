L’agente di Elseid Hysaj ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Siamo pronti a rinnovare”, poi attacco ad Ancelotti: “Era lui il problema”.

La prova di Elseid Hysaj non è passata inosservata. L’albanese ha fermato più volte Cristiano Ronaldo, ma si è evidenziato anche per la saggezza tattica. Il procuratore del calciatore Mario Giuffredi ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show ha detto: “E’ una prova che tutti si sono sbagliati su Hysaj. Ha dimostrato di essere forte, da quando è arrivato Gattuso“. Tema principale anche il rinnovo del calciatore: “Stiamo già parlando da diverso tempo, con l’arrivo di Gattuso penso che anche loro vogliano affrontare maggiormente la questione. Non sarà mai un problema: se il Napoli vuole farlo, da parte mia c’è la disponibilità, se così non sarà, andrà via in estate“. L’agente di Hysaj lancia un attacco ad Ancelotti: “Il calciatore ha dimostrato a tutti che il problema non era lui, ma Ancelotti“.

Proprio con Ancelotti il difensore albanese era finito nel dimenticatoio, ma con l’arrivo di Gattuso e l’emergenza in difesa ha ritrovato un posto da titolare. Il rientro di Koulibaly non sarà un problema: “Elseid può anche tornare in panchina, si farà trovare pronto” dice l’agente Mari Giuffredi che aggiunge: “Ha ritrovato la fiducia, in questo momento si sente molto sicuro di sé e a volte esagera. Mario Rui? Anche io ho temuto il colpo di testa, ma lui ha una marcia in più e non voleva sprecare l’azione. Gattuso dice sempre che vuole far partire il gioco dal portiere e che il gioco si sviluppi da dietro, fa capire la mentalità che l’allenatore dà alla squadra“. Belle parole Giuffredi le spende anche per l’attuale tecnico del Napoli: “L’ho conosciuto quando allenava il Pisa, in una situazione molto difficile. Si è sempre messo in discussione, andando nei posti più difficili per imparare quanto più possibile“.