L’Agente di Elseid Hysaj ha parlato del rinnovo del difensore albanese ai microfoni di Radio Goal. Un accordo con il Napoli che stenta ad essere trovato.

Mario Giuffredi l’agente di Elseid Hysaj sul rinnovo con Napoli è categorico: “Se le trattative vanno così per le lunghe possiamo anche decidere di andare via, senza più attendere nessuno”. A Radio Gol sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, il procuratore dice: “Se c’è la volontà di rinnovare lo si può fare anche in cinque minuti, se c’è questo presupposto l’accordo si trova veramente in breve tempo“. Il contratto di Hysaj con il Napoli scade nel 2021 e già da tempo Aurelio De Laurentiis sta cercando di trovare l’accordo, per evitare di trovarsi di nuovo a fare i conti con un altro caso come quello di Dries Mertens e Josè Callejon, pronti a svincolarsi a fine stagione a parametro zero.

Hysaj e il rinnovo, con Gattuso si ritrova il feeling

“Possiamo decidere di andare via, senza attendere ulteriori lungaggini, ora è il momento di dare dei segnali chiari ai calciatori” ha detto l’agente di Hysaj parlando del rinnovo del suo assistito a Radio Goal. Mai come in questo momento il Napoli ha più che mai bisogna del difensore albanese, ritornato in auge sia per l’emergenza in difesa ma anche per un feeling scattato con il nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Le prestazioni del calciatore sono incoraggianti come sottolinea lo stesso Giuffredi: “Con il nuovo allenatore sta tornando ai livelli di sempre”. Secondo il procuratore Hysaj ha “sempre avuto a cuore le sorti del napoli e vuole continuare a fare del suo meglio“. Le buone prestazioni fatte registrare dimostrano che “sente la fiducia del tecnico e questo è molto importante per lui“. Con la Juventus Hysaj giocherà di nuovo titolare, con Di Lorenzo spostato al centro della difesa.