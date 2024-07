Calendario Napoli, Di Carlo incredulo: “Ma è stato fatto da De Laurentiis e Conte?”

L’allenatore Domenico Di Carlo si è soffermato sul calendario del Napoli relativo alla stagione 2024/2025 esprimendo la sua.

Il tecnico Domenico Di Carlo ha espresso incredulità di fronte all’annuncio del calendario della Serie A per la stagione 2024/2025, svelato proprio nella giornata odierna. I partenopei sono pronti a iniziare il nuovo campionato contro l’Hellas Verona e concluderanno la stagione calcistica 2024/25 affrontando il Cagliari. Tra queste partite, una serie di sfide importanti, soprattutto nel mese di novembre.

Durante un’intervista esclusiva con Radio Marte nel programma Forza Napoli Sempre, Di Carlo ha dichiarato: “Ma chi ha fatto il calendario, De Laurentiis con Conte?”. L’ex allenatore di Chievo e Livorno, noto per il suo approccio franco, ha poi aggiunto: “Meglio di così non poteva andare. Più vinci e più distacco si crea”.

Oltre alle sorprese del calendario, Di Carlo ha discusso anche delle voci di mercato che circolano attorno alla squadra azzurra. Riguardo agli acquisti di Buongiorno e Spinazzola, ha espresso pareri positivi: “Buongiorno e Spinazzola sarebbero acquisti giusti? Buongiorno è un talento promettente, è il momento giusto per lui di giocare in un grande club. Questo lo aiuterà a crescere ulteriormente e a raggiungere presto la Nazionale. È la destinazione perfetta per la sua evoluzione”.