Clamoroso Osimhen, è a Parigi. Anellucci: “Vogliono evitare che vada in ritiro col Napoli”

Gli ultimi dettagli cruciali rivelati da Anellucci sul possibile trasferimento di Victor Osimhen alla corte del PSG.

Claudio Anellucci, noto nel mondo del calcio per essere stato manager di Edinson Cavani, ha recentemente condiviso importanti dettagli sul futuro di Victor Osimhen durante una intervista esclusiva con Luca Cerchione su 1 Station Radio, nel corso del programma 1 Football Club.

Secondo Anellucci, ci sono segni che indicano che Victor Osimhen potrebbe essere già arrivato a Parigi. “Ieri pare sia arrivato a Parigi? Qualcosa sapevo. Non se fisicamente fosse a Parigi, ma sapevo di movimenti del suo entourage. Conoscendo come si muove il Paris Saint-Germain, se c’è stata la convocazione del giocatore in città, vuol dire che vogliono chiudere in breve la situazione,” ha dichiarato Anellucci, sottolineando il tipico approccio rapido del club parigino nel completare le trattative.

L’11 luglio è imminente e con esso l’inizio del ritiro estivo del Napoli, evento che Anellucci ritiene cruciale per la preparazione della squadra. “Il Napoli va in ritiro e, di conseguenza, il mister vorrà avere un minimo di linearità, di base da cui ripartire. Avere Osimhen lì soltanto per pochi giorni non sarebbe proficuo per nessuno,” ha spiegato Anellucci. “La convocazione del nigeriano al ritiro è d’obbligo, ma è anche di rito. Sia il club che l’entourage del calciatore stanno lavorando per evitare gli inconvenienti relativi alla presenza dell’attaccante al ritiro.”