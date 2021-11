Calciomercato Sky: Rinnovo Ospina, il Napoli fa una proposta importante

Il Napoli ha fatto una proposta di rinnovo di contratto a David Ospina, il portiere colombiano ha il contratto in scadenza a giugno 2022 La notizie viene lanciata da Sky Sport durante le notizie di calciomercato. In questo momento Luciano Spalletti sta dando estrema fiducia ad Ospina, il portiere colombiano è partito come riservare di Meret. Poi l’infortunio del portiere italiano ha spalancato le porte al rientro da titolare di Ospina. Praticamente da Napoli-Juventus il colombiano non ha più abbandonato la porta, se non per qualche parentesi in Europa League.

Secondo quanto riferisce Sky Sport il Napoli ha fatto una importante proposta di rinnovo ad Ospina. Le cifre non sono state rese note. Nonostante tutto il portiere colombiano ha molti estimatori. Ospina piace alla Lazio in Italia, ma ci sono anche altri top club europei pronti a fiondarsi su un futuro parametro zero molto interessante. Ospina ha 33 anni e sta avendo un’ottima continuità di rendimento. Inoltre garantisce sicurezza alla difesa, oltre che un atteggiamento molto positivo nello spogliatoio. Il Napoli sta pensando di trattenere Ospina anche per questi motivi, oltre che per le sue doti tecniche. Ovviamente il rinnovo di Ospina col Napoli porrebbe un ulteriore ostacolo alla crescita di Meret che potrebbe essere ceduto in fase di calciomercato estivo.

Napoli: capitolo rinnovi

In casa azzurra non si parla solo di Ospina. Il rinnovo più atteso è quello di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non ha ancora firmato il nuovo contratto con la società azzurra. Secondo la radio ufficiale Insigne vuole restare al Napoli, ma le sirene della Mls per l’attaccante non si arrestano. Al momento le distanze tra Insigne e De Laurentiis sono ancora molto importanti, bisognerà capire se entrambe le parti faranno un passo verso l’altra per firmare così un nuovo accordo contrattuale.