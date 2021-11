Insigne in Mls, D’Amico: “Può ambire a club molto ricchi . Mertens-USA complicato”

Lorenzo Insigne in Mls è la notizia di calciomercato delle ultime ore, ne parla anche l’agente Andrea D’Amico a Radio Marte.

Insigne-USA: le ultime notizie

Insigne in MLS? Non praticabile per diversi motivi. Credo che lui abbia voglia di misurarsi ancora in un calcio europeo, le lusinghe dei club europei non mancano. Non la vedo una cosa fattibile e realizzabile. Su Mertens anche la vedo molto difficile: un po’ per l’età, un po’ perché lui ha un’opzione a favore del Napoli. Non dimentichiamo che il campionato MLS comincia a marzo. Secondo me non è una cosa facilmente realizzabile. Si arriva a luglio con un campionato faticoso alle spalle. Non è una cosa che può essere interessante.

Il possibile approdo di Insigne in Mls è stato paragonato a quello di Giovinco. Ecco quanto fa sapere D’Amico:

Giovinco pentito dell’avventura in America? Era una situazione diversa. Lui era ritornato alla Juventus ed era in scadenza di contratto, per cui le offerte italiane non erano nemmeno paragonabili. Non si è assolutamente pentito di questa scelta, tanto è vero che vive ancora lì. Un conto sono le scelte professionali e un conto sono le scelte di vita. Quindi tanto male non dev’essersi trovato. Sono stato di recente a Toronto, ho un rapporto continuativo con il club ma non mi hanno chiesto niente di Insigne. Anche con l’MLS ho un buon rapporto, c’è amicizia e professionalità che esulano dalle singole operazioni.

Calciomercato: Napoli, addio Insigne

Secondo D’Amico ci sono altre piazze che possono ambire ad Insigne: