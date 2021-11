Verona, Tudor è positivo al Covid. Il comunicato dell’Hellas

Igor Tudor positivo al covid. Il tecnico del Verona regolarmente vaccinato è risultato positivo al tampone.

VERONA, TUDOR POSITIVO AL COVVID

Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, positivo al SARS-CoV-2 L’ex centrocampista e difensore croato che per anni ha vestito la maglia della Juventus, è stato avversario del Napoli domenica scorsa al Maradona.

Tudor, è stato messo in isolamento dopo essere risultato positivo al COVID: difficilmente riuscirà ad essere in panchina per Verona-Empoli, in programma lunedì 22 novembre.

IL COMUNICATO DEL VERONA

“Hellas Verona FC comunica che mister Igor Tudor è risultato positivo a test specifico per Covid-19. L’allenatore croato, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.