Insigne ed il Napoli con la stessa idea: la radio ufficiale svela le mosse della società

Lorenzo Insigne ed il Napoli hanno la stessa priorità: rinnovare il contratto e continuare l’avventura insieme ancora a lungo. La notizia viene lanciata durante Radio Goal radio ufficiale del Calcio Napoli. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci che vogliono Insigne lontano da Napoli. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul rinnovo di Insigne non hanno aiutato a calmare le indiscrezioni di calciomercato. Il patron ha lanciato una sorta di ultimatum ad Insigne ed al suo agente.

“Insigne ed il Napoli vogliono il rinnovo”

Secondo quanto fanno sapere dalla redazione di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, sia Insigne che la società hanno una priorità: firmare il nuovo contratto. Il rapporto di lavoro di Insigne con il Napoli scade a fine 2022 e qualora non dovesse essere rinnovato, già a gennaio il calciatore potrà firmare per un altro club a parametro zero. Fino ad ora l’accordo non è stato trovato e De Laurentiis non è intenzionato a modificare l’offerta fatta ad Insigne. Giocatore e società hanno intenzione di continuare insieme, un’idea comune che sicuramente spinge ad una maggiore serenità.

Bisogna però trovare l’accordo e sottoscriverlo. Le voci di un interessamento dell’Inter si moltiplicano, così come quelle di un interessamento della MLS per Insigne. Resta il fatto che fino ad ora nessuno ha affondato il colpo. Anche perché il calciatore vuole restare a Napoli e dare continuità al progetto azzurro. Il capitano non si risparmia in campo e questo è un altro ottimo segnale per Spalletti e per De Laurentiis. Dunque esiste una questione legata ad Insigne ma non un caso che va a minare l’equilibrio dello spogliatoio. Un fattore da non sottovalutare e che i grandi media sembrano vogliano far esplodere ad ogni costo.