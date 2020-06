Calciomercato, Napoli e Fiorentina in pressing per Ricci dell’Empoli

Napoli e Fiorentina su Ricci dell’Empoli. I due club si sfidano per il baby talento, considerato tra i migliori giovani di tutta la Serie B.

Il Napoli segue da tempo Ricci. Il club partenopeo ha già presentato un’offerta all‘Empoli, club con il quale De Laurentiis vanta ottimi rapporti. Nelle ultime ore si è inserita la Fiorentina che prova il sorpasso.

La redazione di sky sport nella consueta rubrica sul calciomercato, ha parlato del futuro di Ricci e del testa a testa Napoli-Fiorentina.

FIORENTINA E NAPOLI SU RICCI

“19 anni ancora da compiere e un futuro da predestinato, Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001, grande protagonista in questa stagione con l’Empoli in Serie B, è già finito nel mirino di club stranieri e italiani, Fiorentina e Napoli in testa.

La società azzurra ha provato ad anticipare la concorrenza offrendo tra gli 11 e i 12 milioni di euro per il cartellino. Offerta valutata con attenzione, ma che non ha ancora ottenuto l’ok definitivo del presidente Corsi. Anche perché sul giovane talento dell’Empoli c’è il forte pressing della Fiorentina. La viola si è inserita nella corsa a Ricci provando a ottenere la pole anche per via degli ottimi rapporti con l’Empoli certificati dalle tante operazioni condotte tra i due club in questi anni. Il Napoli però credo molto sulle qualità del ragazzo e non intende mollare la presa, pronto a insistere per portare il ragazzo nella rosa di Gattuso. Un testa a testa in piena regola pronto ad accendersi ancora di più nelle prossime settimane, senza dimenticare che sul ragazzo ha messo gli occhi da mesi anche Ralf Rangnick (che lo seguiva per il Lipsia), candidato principale alla panchina del Milan per la prossima stagione”.

ECCO CHI È RICCI

“Personalità, talento e margini di miglioramento enormi: Ricci è considerato uno dei giovani talenti più interessanti di tutta la Serie B, dove si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Empoli. L’esordio in B alla quarta di campionato contro il Cittadella, poi una crescita costante che lo fatto diventare un intoccabile nel centrocampo dei toscani: 21 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia, oltre a tutta la trafila delle Nazionali giovani azzurre, scalata arrivata al momento fino all’Under 19. Geometrie e personalità, Ricci terminerà quest’anno il liceo e poi si iscriverà alla facoltà di Economia. In attesa di conoscere il suo futuro che ogni probabilità nella prossima stagione sarà lontano dall’Empoli”.