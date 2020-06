Calciomercato Inter scatenata: pronta offerta per Bellerin

Ultime notizie di calciomercato con l’Inter pronta a fare un’offerta per Hector Bellerin dell’Arsenal, lo rivela il Daily Mail.

Giuseppe Marotta è pronto a fare un’offerta da 30 milioni di euro per il cartellino di Hector Bellerin dell’Arsenal. Ne sono sicuri i tabloid inglesi a partire dal Daily Mail che parla di una trattativa già in corso per l’esterno dei Gunners. Lo spagnolo classe ’95 sarebbe pronto a rinforzare la squadra di Antonio Conte che sabato 13 giugno 2020 giocherà al semifinale di Coppa Italia contro il Napoli allo stadio San Paolo. Il colpo Bellerin per l’Inter sarebbe fatto per rinforzare la squadra in vista della prossima Champions League, qualificazione che i nerazzurri devono ancora conquistare sul campo.