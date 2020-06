Secondo il premio Nobel Bruce Beutler non ci sarà alcuna seconda ondata di coronavirus, questo grazie anche al periodo di lockdown.

Parlando ad Adnkronos il premio Nober Bruce Beutler ha fatto sapere che non ci sarà nessuna seconda ondata di coronavirus: “Insieme ai lockdown, i cambiamenti nel comportamento (distanziamento sociale, uso di mascherine) sembrano aver avuto effetti protettivi. La popolazione non è così vulnerabile come all’inizio, quando nessuna di queste misure era stata intrapresa. Questo è vero, anche se attualmente solo una piccola percentuale della popolazione è stata infettata. Ma tutto ciò mi porta a pensare che non ci sarà una seconda ondata“. Intanto a Napoli ed in Campania ci si comincia a preparare anche per la fase 3, con il governatore Vincenzo De Luca che ha ufficializzato la data in cui non ci sarà più bisogno di indossare la mascherina in pubblico.