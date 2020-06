Cesari rivela l’arbitro della finale di Coppa Italia: “Sarà Calvarese”

Graziano Cesari rivela l’arbitro della finale di Coppa Italia: “Sarà diretta da Calvarese”. La semifinale Napoli-Inter verrà diretta da Rocchi.

“Sarà Gianpaolo Calvarese a dirigere la finale di Coppa Italia” a rivelarlo è Graziano Cesari ai microfoni di Radio Goal. L’ex arbitro fa il punto anche sulle designazioni di Rocchi per Napoli-Inter e Orsato per Juventus-Milan: “Sono due arbitri bravi ed esperti, molto indicati per questo tipo di partite di cartello”. Poi Cesari fa il punto sul Var: “Cambiamenti? Ci sarà un solo operatore per il Var ed uno solo per l’AVar. Questo aspetto cambia moltissimo, ci sarà bisogno di ancora più collaborazione tra coloro che sono davanti ai monitor e l’arbitro in campo, che deve farsi aiutare dal mezzo tecnologico“. Per migliorare questo aspetto saranno fatti dei corsi specifici per gli arbitri che saranno chiamati al Var e Avar, una sorta di specializzazione per rendere il mezzo tecnologico sempre più efficace.