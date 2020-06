Dalla Francia sicuri: “Koulibaly non va al Psg, ecco il motivo”

Le ultime notizie di calciomercato per Kalidou Koulibaly arrivano dalla Francia. Le Parisien fa sapere che il difensore non andrà al PSG.

Arriva un brusco stop per le pretese del Psg per Koulibay. In fase di calciomercato il club parigino ha provato a sondare più volte il terreno per arrivare al forte difensore del Napoli. Secondo Le Parisien la trattativa si è interrotta quando la proprietà del Psg ha capito che le pretese di Aurelio De Laurentiis per il cartello di Koulibaly erano molto alte. Nonostante la crisi economica mondiale, il Napoli continua ancora a chiedere almeno 100 milioni di euro per far partire Koulibaly. Una cifra che viene ritenuta esagerata dal club di Parigi. Intanto il difensore sarà protagonista sabato con il Napoli, in occasione della sfida di Coppa Italia con l’Inter.