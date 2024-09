Cagliari-Napoli, Politano suona la carica: ‘Oggi abbiamo un solo obiettivo'”

Matteo Politano parla dell’importanza della sfida contro il Cagliari. Il Napoli vuole la terza vittoria consecutiva.

Nel pre-partita di Cagliari-Napoli, l’esterno destro azzurro Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rivelando l’importanza della sfida e ciò che la squadra deve fare per migliorare la sua fase offensiva.

Politano su Cagliari-Napoli: “Serve più precisione sotto porta”

Finora, Matteo Politano ha tirato molto in porta, ma non è ancora riuscito a segnare. Durante l’intervista ha evidenziato come la precisione sotto porta sia fondamentale per lui e per tutta la squadra:

“Serve più precisione sotto porta, e oggi sarà essenziale riuscire a trovare il gol. È una questione che riguarda non solo me, ma tutti. Dobbiamo essere più efficaci nelle conclusioni.”

Il salto di qualità chiesto da Conte: “Oggi è cruciale”

Politano ha poi parlato delle richieste di Antonio Conte, sottolineando l’importanza di vincere questa partita per ottenere la terza vittoria consecutiva, un traguardo che al Napoli manca da troppo tempo:

“Oggi dobbiamo fare uno step importante. Vogliamo ottenere la terza vittoria di fila, che non riusciamo a raggiungere da troppo tempo. Questo match è fondamentale dal punto di vista mentale, e il nostro obiettivo è vincere.”

Il Napoli punta tutto su questa partita per consolidare la sua posizione e rafforzare la propria mentalità vincente come chiede Antonio Conte.