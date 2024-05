Buongiorno al Napoli, nasconde’Indizio sul Nuovo Allenatore

Il Napoli ha offerto 40 milioni per Buongiorno del Torino: un acquisto che potrebbe nascondere anche un indizio sul prossimo allenatore.

Il Napoli ha messo nel mirino Alessandro Buongiorno, difensore del Torino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’offerta azzurra da 40 milioni per il capitano granata potrebbe essere un indizio sul prossimo allenatore che guiderà il nuovo ciclo partenopeo.

Difesa a 3? Il Retroscena su Gasperini

Buongiorno è infatti abituato a giocare in una difesa a tre, modulo prediletto da Gian Piero Gasperini. Un dettaglio che, secondo il quotidiano, potrebbe non essere casuale viste le voci che accostano l’allenatore dell’Atalanta proprio al Napoli per il dopo Calzona.

Rivoluzione Tattica in Vista?

L’ipotesi di un possibile cambio di modulo apre dunque a scenari di una “trasformazione radicale profumata di rivoluzione tattica” per il Napoli 2023/24. Un nuovo corso che sembrerebbe richiedere interpreti specifici come lo stesso Buongiorno.

De Laurentiis Vuole un Segnale Forte

Al di là delle suggestioni tattiche, l’offertaper Buongiorno rappresenterebbe comunque un chiaro segnale d’ambizione da parte di De Laurentiis. Con questo acquisto da top club, il presidente vuole garantire il “salto di qualità in difesa” e confermare le alte mire della campagna acquisti.

Un Anno Fa lo Sfiorò l’Atalanta

Non è un caso che un anno fa lo stesso Buongiorno fu ad un passo dall’approdo proprio all’Atalanta di Gasperini prima di fare marcia indietro. Un ulteriore indizio di una possibile rivoluzione tattica in divenire in casa Napoli.

Un semplice acquisto o un indizio sulla prossima guida tecnica del Napoli? L’offerta per Buongiorno potrebbe nascondere molto più di un semplice rinforzo difensivo per De Laurentiis e il nuovo corso azzurro.