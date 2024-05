Napoli accelerata per Buongiorno: 40 Milioni per Bruciare la Concorrenza

Il Napoli accelera per Alessandro Buongiorno: De Laurentiis ha offerto 40 milioni al Torino per bruciare la concorrenza sul difensore.

Il Napoli è pronto a fare sul serio per Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato un’offerta monstre da 40 milioni di euro (35 milioni più 5 di bonus) al Torino per assicurarsi il forte difensore centrale, battendo sul tempo la folta concorrenza.

Buongiorno l’Obiettivo Numero Uno per la Difesa

L’obiettivo della società azzurra è quello di acquistare un difensore di livello in grado di colmare il vuoto lasciato dall’addio di Kim passato l’estate scorsa al Bayern Monaco emai sostitutido da De Laurentiis. Nel mirino del club partenopeo è finito proprio Buongiorno, perno della retroguardia granata e profilo che stuzzica particolarmente De Laurentiis.

Offerta Shock per Bruciare la Concorrenza

Con un’offerta da 40 milioni, il Napoli avrebbe già accontentato le richieste economiche del Torino per il cartellino di Buongiorno. Un’accelerata decisa per cercare di bruciare la concorrenza di Inter, Milan, club di Premier League e persino della Juventus, tutti annotati sul taccuino di Cairo.

De Laurentiis Vuole il Colpo ad Effetto

La mossa del presidente azzurro dimostra tutta la sua volontà di rinforzare con un colpo ad effetto il reparto arretrato in vista della prossima stagione. De Laurentiis è “estremamente convinto” di puntare su Buongiorno e l’offerta sopra la richiesta economica ne è la riprova.

La Sfida è Aperta con Cairo

Adesso la palla passa al Torino e ad Urbano Cairo. L’offerta del Napoli è già sul tavolo, toccherà al patron granata decidere se accettare o rispedire al mittente la ricca proposta partenopea. Una sfida di mercato è appena iniziata per assicurarsi il forte centrale italiano.

Il Napoli non ha perso tempo e ha subito messo sul piatto una offerta choc per Buongiorno. De Laurentiis ha intenzione di anticipare la concorrenza e portare a casa un grande rinforzo per la difesa del nuovo ciclo azzurro.