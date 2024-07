Buongiorno a Villa Stuart: “Conte mi ha caricato”. Visite mediche per il Napoli in corso – VIDEO

Alessandro Buongiorno arriva a Villa Stuart per le visite col Napoli. Rivela: ‘Conte mi ha trasmesso carica’. Dettagli sul trasferimento e l’incontro a Torino.

Buongiorno su Conte: “Mi ha trasmesso moltissima carica”

Alessandro Buongiorno è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli, segnando l’inizio ufficiale della sua avventura in azzurro. Il difensore, proveniente dal Torino, ha rivelato di aver avuto frequenti contatti con Antonio Conte, sottolineando l’entusiasmo trasmesso dal nuovo tecnico partenopeo.

Prima di iniziare le visite mediche, Buongiorno ha condiviso un retroscena importante: “Ci siamo sentiti spesso in questo periodo, mi ha trasmesso moltissima carica”. Queste parole evidenziano il ruolo chiave di Conte nella decisione del difensore di unirsi al Napoli, confermando l’impatto immediato del tecnico sul progetto azzurro.

L’incontro casuale a Torino: quando il destino ci mette lo zampino

Un dettaglio curioso emerge dal racconto del trasferimento: Buongiorno e Conte si sono incontrati casualmente in un locale di Torino, alla vigilia della partenza del difensore per gli Europei. Questo incontro fortuito sembra aver giocato un ruolo significativo nella scelta del giocatore, dimostrando come il carisma di Conte abbia agito “come una calamita”.

De Laurentiis e Manna: la determinazione fa la differenza

Il presidente De Laurentiis e il ds Manna hanno dimostrato grande determinazione nel perseguire Buongiorno, accontentando le richieste di Conte e convincendo il giocatore della serietà del progetto Napoli. Questa sinergia tra dirigenza e allenatore si è rivelata fondamentale per la buona riuscita dell’operazione.

Il futuro di Buongiorno in azzurro: Castel di Sangro nel mirino

Dopo le visite mediche e la firma, Buongiorno si prenderà un breve periodo di vacanza, avendo partecipato agli Europei con la Nazionale. Il suo arrivo nel ritiro del Napoli è previsto a Castel di Sangro dal 25 luglio, quando la squadra inizierà ad assumere l’impronta tattica di Conte.

L’impatto di Buongiorno sul Napoli di Conte

A soli 25 anni, Buongiorno rappresenta un investimento importante per il Napoli. La sua esperienza nella difesa a tre e le sue qualità fisiche e tecniche si sposano perfettamente con le esigenze tattiche di Conte. L’obiettivo è chiaro: far esplodere definitivamente il talento del difensore e puntare a grandi traguardi con la maglia azzurra.

