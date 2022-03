Bucchioni: “Osimhen? se arriva un’offerta importante dall’estero, non mi meraviglierei di una cessione”

Victor Osimhen potrebbe essere ceduto di fronte ad un’offerta importantissima, lo rivela il giornalista Enzo Bucchioni.

Victor Osimhen che piace molto al Newcastle dello sceicco Bin Salman, molto probabile che in estate ci sarà una nuova offerta. Enzo Bucchioni, giornalista ed esperto di mercato ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live

“Osimhen? Giocatore con caratteristiche uniche, prima apriva gli spazi e ora si è messo in proprio. Segna con continuità, peccato che non ci sia a Bergamo ma il Napoli ha dimostrato durante la sua assenza di avere altre soluzioni. Immagino il ricorso ai piccoletti e un gioco diverso. Se arrivasse un’offerta dall’estero di dimensioni non rifiutabili non mi meraviglierei di una cessione“.

Bucchioni “Siamo qui a chiederci cosa sarebbe stato il Napoli senza infortuni. L’assenza di Osimhen in particolare è stata determinante perché lui è trascinante. L’attualità dice che il Napoli è ancora lì a lottare con il Milan, certamente l’Inter può tornare ma ora la vedo molto in difficoltà. La squadra perfetta in questa Serie A non c’è, il campionato non ha trovato una protagonista e la marcia è stata sempre altalenante. Il Napoli è condizionato molto dagli infortuni, il Milan non è una squadra perfetta ma questi 1-0 possono far più paura rispetto a quando magari il Milan giocava in maniera più brillante e poi magari le perdeva. Mi sembra che la squadra abbia acquisito maturità. Ibrahimovic peraltro può dare un carisma determinante nel finale. Certe partite del calendario sono più difficili di quelle che sembrano, si tratta di dichiarazioni fatue. A tutte è mancata la continuità”.