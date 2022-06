Briatore contro i pizzaioli napoletani: “San Gennaro li aiuta a pagari il fitto”

Flavio Briatore sembra oramai ossessionato dalla pizza napoletana, sarà perché quella di Crazy Pizza non arriva nemmeno lontanamente ad avvicinarsi a quella partenopea. Sarà anche che da buon imprenditore ha capito che parlare di Napoli e della favolosa pizza napoletana, gli porta molta pubblicità, come si può vedere dai tantissimi video che spopolano sui social. L’imprenditore aveva cominciato la sua polemica dicendo che una pizza margherita non può costare 4 euro, visto che lui da Crazy Pizza in carta la vende a 15 euro.

Ma in questo gioco a chi la spara più grossa, c’è anche chi dice che la pizza non sia napoletana, o che addirittura Napoli non sia il suo regno. Ma Briatore sul tema della pizza ci è ritornato volentieri, nonostante il confronto avuto con Gino Sorbillo a Porta a Porta di Bruno Vespa, in cui proprio il pizzaiolo napoletano è stato molto criticato perché non avrebbe difeso il territorio. Alla trasmissione La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24, Briatore è tornato sul tema pizza ed ha detto: “Come fa la pizza margherita a costare 4 euro a Napoli? Evidentemente c’è San Gennaro che aiuta i pizzaioli a pagare il fitto. Io non ho questo sostegno e devo fare da solo“. Per Briatore restare sempre attuale la parodia di Peppe Iodice, in una performance da applausi.