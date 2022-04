Berti: “Inter vince lo scudetto, speriamo nella vittoria a tavolino col Bologna”

Nicola Berti ex giocatore dell’Inter parla della corsa scudetto in Serie A, con Napoli e Milan in corsa per vincere il titolo. Secondo Berti al momento le squadre favorite sono “Inter e Napoli, con la squadra azzurra che sta dimostrando delle ottime potenzialità“. Ad esempio “domenica il turno sembrava favorevole al Milan, invece ha pareggiato con il Bologna. Speriamo che i rossoneri non restino in corsa per il titolo, li vedo quelli messi peggio da tutti i punti di vista. Io credo che lo scudetto in Italia se lo giocheranno Inter e Napoli”.

Ospite di Radio Goal, programma condotta da Valter De Maggio, anche Marco Barzaghi che ricorda: “L’Inter ha ancora una gara da recuperare, quella con il Bologna. Anche se non è detto che si giochi“. L’Inter ha presentato ricorso ed il match è stato messo in calendario a fine aprile, ma il 13 aprile è fissata l’udienza del Collegio di Garanzia del Coni che si pronuncerà sul ricorso interista. In quella sede “ci potrebbe essere anche la sconfitta a tavolino per il Bologna” dice Barzaghi. A quel punto Berti ha aggiunto: “Speriamo. Chiaramente è una battuta”. La possibilità di vedere la sconfitta a tavolino è veramente remota, lo sa anche l’Inter che ha preso solo tempo per far mettere in calendario il match il più tardi possibile. “Sarebbe veramente una porcata se accadesse” ha detto De Maggio.