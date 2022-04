Nuova felpa per Maradona, D10S: il mistero del messaggio social

Il Napoli sta ingrandendo il proprio marketing, tante le maglie speciali della SSCN in questa stagione, ma anche altre iniziative importanti. In particolare il settore abbigliamento, in particolare le maglie del Napoli hanno subito un’autentica rivoluzione. Come dimenticare quella per Halloween, ma anche la Flames che è piaciuta molto ai tifosi. Ma il Napoli ha presentato anche diverse versioni di maglia dedicata a Maradona. Questa volta, invece, sembra sia arrivato il momento di avere una felpa dedicata a Maradona con la scritta D10S, almeno questo sembra indicare il post pubblicato sui social azzurra.

Maradona: la felpa con la scritta D10S

Sui canali social del Napoli è apparsa la scritto coming soon 10.04.2022, con la foto di un una persona che indossa la felpa con la scritta D10S mentre guarda il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Insomma tutto fa pensare che negli store on line e fisici della SSCN ci sarà un altro arrivato, ancora dedicato al più grande giocatore del mondo: Diego Armando Maradona. La nuova felpa D10s si presenta con l’azzurro classico del Napoli e con la scritta in oro, da capire come sarà il parte davanti della felpa che al momento non è stata ancora svelata. Bisognerà attendere ancora un paio di giorni per capire quale sarà la nuova iniziativa messa in campo dal Napoli. La felpa sarà svelata il 10 aprile, come fa sapere la società, ma potrebbe essere anche qualche altra iniziativa? Sembra difficile dato che proprio quel giorno ci sarà la partita Napoli-Fiorentina che si giocherà alle ore 15.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri dovranno vincere per continuare a credere nel sogno scudetto, quello che manca proprio da quando la maglia azzurra la vestiva il Pibe de Oro.