Fiorentina: confermate due assenze, Italiano mostra i muscoli

Napoli-Fiorentina è alle porte, una gara fondamentale per gli uomini di Spalletti per credere ancora nello scudetto. Gli azzurri hanno risalito la china dopo un mese di dicembre disastroso, ma ora non possono più permettersi passi falsi. Ecco perché il Napoli dovrà provare a vincere tutte le partite fino a fine stagione. Non sarà facile ma la squadra di Spalletti ha dimostrato di poter inanellare vittorie in serie, ad inizio stagione ne ha vinte otto.

Messi da parte gli scongiuri, il Napoli giocherà contro la Fiorentina, squadra ben messa in campo dal tecnico Italiano ed ancora a caccia di punti per la qualificazione all’Europa League. Attualmente i toscani hanno 50 punti mentre la Lazio sesta ne ha 52 punti ma gli uomini di Sarri hanno giocato una partita in più. La Fiorentina vuole vincere col Napoli, ma dovrà fare a meno di Torreira e Bonaventura, in dubbio anche Piatek.

Fiorentina: i sostituti di Bonaventura e Torreira

Per Italiano non sarà affatto facile riuscire a fare meno di due giocatori così importanti, dato che Italiano punta molto soprattutto su Torreira. In pratica alla Fiorentina mancheranno due dei tre centrocampisti titolari, ci sarà invece Castrovilli. I sostituti di Bonaventura e Torreira saranno Duncan e Ambrat. Insomma Italiano avrà a disposizione meno tecnica e più muscoli perla sfida contro il Napoli. Da verificare anche le condizioni di Piatek che al momento sembra possa andare al massimo in panchina, il suo sostituto è Cabral anche se pure lui non è al meglio della condizione.

Anche il Napoli ha qualche assenza come quella di Anguissa e Di Lorenzo, mentre Osimhen è recuperato e potrà giocare dal primo minuto.