Lozano fuori, Bernardeschi dentro? L’ex Juve si propone al Napoli: la reazione del club azzurro

L’ex giocatore della Juventus, Federico Bernardeschi, attualmente al Toronto, vuole fare ritorno in Italia e si è offerto anche al Napoli.

Il calciomercato estivo è in pieno fermento, e un nuovo nome si aggiunge alla lista dei possibili trasferimenti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Federico Bernardeschi, attualmente al Toronto, avrebbe manifestato il desiderio di lasciare il Canada e fare ritorno in Italia, offrendosi anche al Napoli.

La situazione del club azzurro è focalizzata attualmente sul rinnovo dei contratti di Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Sembra che il messicano potrebbe lasciare gli azzurri, e al suo posto potrebbe subentrare proprio Bernardeschi. Dopo l’esperienza deludente in Nord America, il calciatore vorrebbe infatti fare ritorno in Serie A.

Qual è stata la reazione del Napoli di fronte a questa proposta? Il club ha preso atto dell’interesse manifestato dal giocatore, ma sembra non essere propenso ad approfondire la questione. Il Napoli ritiene che Bernardeschi abbia perso smalto nelle ultime due stagioni in Canada e considera il suo ingaggio eccessivamente elevato. Al momento, il nome del giocatore non rientra tra le trattative in corso da parte del club azzurro.

Dall’altra parte, Bernardeschi è determinato a tornare in Italia, convinto di poter ancora dimostrare la sua competitività e le sue capacità nella Serie A. Il futuro riserverà le risposte a questo possibile trasferimento.